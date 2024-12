Un propietario de cinco pisos, tajante: "No voy a tolerar que ningún comunista me diga qué hacer con mi vivienda"

"Si quiero la dejo vacía o si quiero la alquilo al inquilino que a mí me convenga", afirma rotundo Javier Medina, propietario de cinco pisos, que en este vídeo responde contundente a inquilinos y denuncia los impuestos que tiene que pagar.

laSexta Xplica debatía sobre el problema de la vivienda con inquilinos y propietarios como Javier Medina, un inversor inmobiliario que posee cinco pisos y que aseguraba rotundo que "no voy a tolerar que me venga el Sindicato de Inquilinas, ni Dora la Expropiadora ni ningún comunista a decirme lo que tengo que hacer con mi vivienda, si la quiero dejar vacía o si la quiero alquilar al inquilino que a mí me convenga".

En este sentido, Javier afirmaba que no alquilaría su vivienda a ninguno de los inquilinos presentes en el debate "cuando la propuesta es dejar de pagar el alquiler". Por ello, señala que "siempre hago seguro de impago" y recalca que "nadie va a decidir lo que hago con mi propiedad privada que tanto me ha costado conseguir".

El inversor inmobiliario también detalla todos los impuestos que tiene que pagar "para supuestamente pagar hospitales, carreteras y colegios", si bien señala que "todos sabemos que no van ahí".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Xplica.