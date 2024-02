La gran banca ganó más de 25.000 millones de euros en 2023. "En un momento en el que los bancos están ganando más dinero, es cuando ofrecen menos por nuestro dinero". Es la reflexión del presentador de laSexta Xplica, José Yélamo. El programa ha abordado con sus 'xplicadores' las ganancias récord.

"No es tan preocupante que no paguen. Es cierto que no están pagando prácticamente nada porque el Banco Central Europeo está aprovisionando de dinero a los bancos, pero son más problemáticos los diferenciales que están aplicando", ha señalado Jesús Robledo, presidente de Ajubank. Robledo ha defendido que dichos diferenciales deberían ser "bastante inferiores" y ha recordado que actualmente los cerca de 26.000 millones de ganancias "se están concentrando en seis entidades".

"Ese beneficio extra favorece única y exclusivamente a los accionistas, al propio Estado, que cobra mucho más en impuestos (...) Perjudican a todos los usuarios, que somos quienes estamos pagando ese beneficio", ha recalcado, como puede observarse en el vídeo superior. El presidente de Ajubank ha recordado que obtienen "tantos beneficios" porque se han reducido las sucursales y plantillas: "Además, están incrementando las comisiones".