El cantante Loquillo visitó hace unos meses el plató de laSexta Noche, donde manifestó su preocupación ante cierta deriva política en Europa y se mostró crítico con "las banderas cuando son utilizadas como arma arrojadiza".

"No hay que ser muy listo para darse cuenta lo que desde hace una década o más está pasando en Europa con cierto tipo de movimientos políticos que evidentemente dan mucho miedo", señalaba el artista, que recordaba que es "hijo de un carabinero de la República española que fue represaliado, que estuvo exiliado" e incidía en que "somos hijos de la Transición democrática".

A juicio del rockero, "Europa ha vivido en una especie de pax romana desde la Segunda Guerra Mundial", y lanzaba una clara advertencia: "La libertad no es gratis, si no la defiendes te la quitan". "Los derechos democráticos, si no se incide en ellos, si no se educa en las escuelas, la gente se olvida. Lo que está ocurriendo en Europa ahora mismo, con una guerra a las puertas, es un ejemplo", apuntaba.

