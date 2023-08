Tomás Güell, presidente de la plataforma 'Lideremos', destacó en laSexta Xplica que "las empresas actualmente aportan el 62% del PIB en la economía española", y expresó que "es muy grave siempre confrontar entre empresarios y trabajadores, quienes al final son los que contribuyen al sustento de esta nación". "Todos queremos empresas fuertes para que hayan empleos de máxima calidad", aseguró.

Sin embargo, Julen Bollain, profesor de la Universidad de Mondragón, respondió al emprendedor señalando que "en los últimos 20 años, ha aumentado la productividad, mientras que los salarios se han reducido". "Si se incrementa la productividad y no se incrementan los salarios, ¿dónde se va ese dinero?", le preguntó el economista a Güell, quien se limitó a responder diciendo que "no se hacen políticas para frenar la precariedad laboral", y que "la gente quiere una España de oportunidades".

Así, Bollain volvió a replantear la pregunta, destacando que la productividad ha aumentado un 16% desde el año 2000, mientras que los salarios han caído un 1,1%, y, de nuevo, el presidente de la plataforma 'Lideremos' evitó responder a la pregunta de "dónde está ese dinero". "No me has respondido a la pregunta", le dijo entonces el economista.