El señor Xpliquez ha sido abducido por los aliens, aunque dice que los marcianos "no dan nada de miedo". Ellos solo quieren saber si merece la pena mudarse a la Tierra, aunque el señor Xpliquez no sabe qué responderles porque es consciente del precio de los carburantes, la luz y la energía.

"Además, con los sueldos de la Tierra no conquistas la galaxia, y estos personajillos comen como limas, por lo que no me atrevo a contarles cuánto cuesta el carro de la compra. Y a ver quién es el guapo que le dice a esta peñita lo que cuesta encontrar una choza decente", expresa el señor Xpliquez, quien no tiene claro que los marcianos quisieran mudarse a la Tierra.