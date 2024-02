José Luis Azañón, dueño de las peluquerías 'Rizos', afirmó en laSexta Xplica que si los empresarios quieren "pagar más a los trabajadores", tendrán que "subir los precios". "No queremos hablar de eso, pero esa es la realidad en la mayoría de los sectores", aseguró el empresario, quien criticó "las políticas que se hacen en este país" y la posición que se tiene "frente a los empresarios".

Por su parte, Julen Bollain respondió a Azañón defendiendo que "la productividad se aumenta con mejoras organizativas y con inversión en tecnología". "No en todos los trabajos", defendió el empresario, quien dijo que "otra forma de aumentar la productividad que no nos gusta escuchar es bajar la presión fiscal". "Así no se incrementa la productividad", expresó entonces el profesor.

En este punto, el dueño de las peluquerías 'Rizos' señaló que "la productividad es un cálculo muy sencillo de coste y beneficio", tras lo que Gonzalo Bernardos le corrigió y le dijo que se trata de "la producción por empleado". Puedes ver el tenso debate entre el empresario y profesores en el vídeo principal que acompaña a la noticia.