Casi un año después de las elecciones generales, las europeas llegan en un momento oportuno para comprobar el estado de la ciudadanía con los resultados, que podrían invitar a PP o PSOE a escenarios donde les interesase una repetición de elecciones.

Por ejemplo, una victoria del PSOE podría servir para convocar elecciones y que los socialistas junten una mayor mayoría, un escenario que no ve factible Rodrigo Blázquez: "Aunque eso fuera así, ellos crecen a costa de sus socios. La suma es la misma. No cambiaría la situación política real, la motivación no es suficiente para el riesgo".

En el caso del Partido Popular, ganar con holgura podría animarles a sacar una moción de censura que ya se barrunta desde Génova, como indica Ángela Vera: "Fuentes desde la dirección del PP dicen que la moción de censura puede ser con Junts o sin Junts".