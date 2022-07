Loreto Ochando ha destacado en laSexta Noche que "se cobra mucho menos ahora en 2022 que lo que se cobraba en 2010 o 2011". Así, ha señalado que "el otro día 'El País' llevaba un artículo que decía que si cobrabas 30.000 euros al año ya estabas entre los ricos de España". "Eso es una salvajada. No es dinero, porque eso al mes son 1.600 o 1.700 euros limpios", ha criticado.

En este sentido, la periodista ha subrayado que "el salario medio en este país está en 1.000 euros". "La gente que mire lo que vale un alquiler en Madrid y por qué la gente no se puede independizar. Nos estamos volviendo pobres. No es que con 30 años vivan en casa de los padres, es que al final la gente de más de 40 años vivirá en casa de sus padres porque no podrá pagarse ni siquiera un alquiler", ha pronosticado.