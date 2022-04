Pedro J. Ramírez afirmó en laSexta Noche que si PSOE y PP "no consiguen pactos de Estado, no habrá otro remedio que anticipar las elecciones". "Yo no veo a los socios del Gobierno apoyando la duplicación del gasto de Defensa, como necesita hacer Sánchez, cuando va a tener que recortar en otras partidas", expresó el periodista.

El director de 'El Español' recordó un "discurso importantísimo que Feijóo pronunció hace dos años en la entrega de un premio a Lucía Méndez". "Feijóo hizo la presentación del premio y en ese discurso de 2020 habló de los políticos que atizan la confrontación para escapar de la realidad y de los comunicadores que estimulan la incomunicación entre los españoles". Así, dijo que el ahora presidente del PP afirmó que "era más fácil llegar a acuerdos de Estado cuando se trata de las políticas concretas que cuando se está en el limbo de las ideologías".

El periodista defendió que "en este momento hay que ir a los asuntos, que son el coste de la energía, el de la cesta de la compra, el endeudamiento y la financiación de la deuda". "Dentro de un mes o dos, habrá un consejo Europeo en el que inexorablemente nos van a plantear que presentemos un plan de ajuste de nuestro déficit. No nos van a obligar al ir al 3% de inmediato, pero sí a reducir nuestro gasto público, sin duda", apuntó, al tiempo que expresó que "al ciudadano no se le puede esquilmar más".

"El Gobierno va a tener que tomar decisiones tan impopulares como las que tuvo que tomar Zapatero en el año 2010. Veremos si son las mismas, u otras. Eso solo se puede afrontar desde la unidad de los demócratas, desde la unidad de los defensores de la España constitucional", destacó Pedro J. Ramírez, tras lo que enumeró los pactos de Estados que tendrían que conseguir PSOE y PP antes de verano: "Un pacto de gobernabilidad, un pacto de lucha contra la crisis que incluya un pacto de rentas cuyos protagonistas tienen que ser sindicatos y patronal, un pacto en política de Defensa y, por supuesto, el desbloqueo institucional del poder judicial".