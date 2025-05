Pascual, propietario de 15 viviendas: "Yo he sido pizzero y policía, y cuando acababa de trabajar iba a reformar pisos"

El inversor inmobiliario ha defendido en laSexta Xplica que el problema de desigualdad que hay en la actualidad no viene por "los rentistas, sino por la falta educación financiera". Además, ha contado cómo pasó de trabajar como policía a ser dueño de 15 propiedades.

Pascual Ariño ha contado en laSexta Xplica cómo ha conseguido ser dueño de 15 propiedades: "Yo he sido policía durante 14 años; antes, trabajaba en el Telepizza, de repartidor, de todo, y cuando era policía y terminaba de trabajar, lo que hacía era ir a reformar pisos, y como no tenía dinero para la reforma, cogía los sacos de escombros y los subía yo solo, así como los sacos de cemento y de ladrillos".

En este sentido, el inversor inmobiliario ha señalado que "se trata de coger una propiedad, sacar el mayor partido posible, venderla y comprar otras dos". "Yo he sido policía, llegaba justo a fin de mes y me ponía a hacer horas extra reformando mis propios pisos", ha insistido, tras lo que ha defendido que el problema actual "no son los rentistas, sino la falta de educación financiera".