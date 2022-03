El periodista y director de La Razón, Paco Marhuenda, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se confíe con las alabanzas que llegan en los últimos días después de alcanzar un importante acuerdo en el Consejo Europeo para bajar los precios de la luz.

"Pedro, recuerda a César y tiembla ante tanto halago", ha avisado el periodista en su intervención en laSexta Noche. "Tiembla, tiembla, cuando lleguen los Idus de marzo", ha dicho, irónico. Puedes ver el momento en este vídeo.

"No es Superman"

El director de 'La Razón', Paco Marhuenda, se ha mostrado irónico en laSexta Noche sobre el papel de Pedro Sánchez en las negociaciones europeas que han culminado con el reconocimiento de la Península ibérica como una "isla energética": "Me alegra que aquí tengamos mejor opinión de Pedro Sánchez de la que él tiene de sí mismo". "Yo me llevo muy bien con él, pero no es Superman", ha considerado Marhuenda.