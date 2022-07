Paco Marhuenda ha afirmado en laSexta Noche que "es evidente que el otoño va a ser duro". "Yo vengo diciendo modestamente que la situación iba a devenir en una crisis económica. Estamos encajando tres crisis seguidas, lo que históricamente es muy extraña: una de deuda pública, una pandémica y una provocada por una guerra que no se está ganando", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "el hecho objetivo es que vamos a tener problemas graves de suministro, una inflación desmedida y un déficit público muy elevado".

"Además, este presidente ha generado 300.000 millones de deuda, aunque no por culpa suya, que yo en eso intento no ser sectario", ha expresado el director de 'La Razón', quien ha contado cuál es para él "la única solución" a la actual situación: "Es un pacto de rentas, aunque solo lo puedes hacer desde la centralidad, y no machacando a los empresarios diciendo chorradas de conspiraciones, o machacando a la oposición". En este sentido, el periodista ha defendido que "hay que intentar llegar a un gran acuerdo nacional, que es la única salida". "Si no, acuérdate lo que te digo, la gravedad después de verano va a ser enorme", ha advertido.