Revilla: "Rajoy es un empleado de Merkel"

El diputado cántabro ha lanzado varios mensajes al presidente del Gobierno, asegurando que "Mariano Rajoy se ha cuadrado ante Ángela Merkel, diciéndole que le escriba en un papel todo lo que tiene que hacer y que lo está cumpliendo a rajatabla como un alumno aventajado".

Revilla ha ido más allá e incluso se ha atrevido a mantener un diálogo ficticio con la canciller alemana, en el que le diría: "Excelentísima canciller de la República Federal de Alemania, créame que tengo un gran respeto por el pueblo alemán, pero no me negará usted que de vez en cuando tienen un 'ramalazo'. Me refiero a que en el último siglo nos han montado dos 'pirulas que se llaman dos guerras mundiales, y han dejado millones de muertos y que han arrasado Europa".

Posteriormente ha añadido que "sin embargo los europeos y los americanos les ayudamos a salir de la crisis y les perdonamos parte de la deuda. Y por si fuera poco les dejamos prácticamente sin ejército por miedo a un tercer 'ramalazo'. Algo que les ha venido muy bien, porque ahora somos los españoles quienes defendemos la seguridad mundial en países como Afganistán, Haití o Malí. Y Alemania, gracias al ahorrro del Ejército, se ha podido dedicar al desarrollo en otras áreas ".