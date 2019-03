"Un día te dije de momento soy gota, cuando sea charco vendrán los problemas"

El antiguo presidente de Cantabria comienza su alocución asegurando que nunca ha tomado una medida que no tuviera la aprobación de todos los órganos competentes. Supuestamente hay un informe del Tribunal de Cuentas que recoge la presunta mala gestión de Revilla, pero el político se pregunta, “¿por qué lo tiene un periódico y no lo tengo yo?".

"Yo un día te dije, de momento soy una gota de agua, una gota de agua que no hace daño. En el momento que sea charco vendrán los problemas. Hay muchos poderes que están interesados en que las cosas que yo denuncio no se hagan”, asegura Revilla.

El exdirigente presume de no haber robado nada a lo largo de toda su vida porque lo ha "heredado de la familia". "Mi vida es diáfana y soy incapaz de coger un euro", explica. "he llegado a la conclusión de que, si te quedan diez años de vida, decir lo que piensas".

"Estoy tocando a todos los poderes. A la banca, al bipartidismo, a la corrupción, incluso la monarquía o el petróleo. Hay un clamor y la gente parece que comparte lo que yo opino".

"Yo me he podido equivocar en alguna cosa, pero jamás he colocado a un pariente, jamás. Sobre lo de inflar empresas públicas, éstas se han creado en toda España con un sistema que estaba autorizado por la UE con una financiación a través de esas empresas que permitía que no te endeudaras. Eso era legal. Se hacía con el ánimo de canalizar unas inversiones sin que te contara en el endeudamiento".

Iñaki López pregunta a Revilla quién puede estar interesado en desacreditar sus opiniones, y el político responde con preguntas. “¿Tú crees que a los bancos les gustará oír que han estafado a cantidad de españoles, que les están matando y no les quieren pagar las preferentes?".