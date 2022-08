La reina Letizia sorprendió a muchos al no santiguarse en Santiago de Compostela junto a su familia. Este momento es ampliamente comentado en laSexta Noche, con Paloma Barrientos viéndolo como "algo absurdo" como para crear una polémica a su alrededor.

Para la periodista, "no hay que buscar polémicas". "Estamos en un acto importante, que es el patrón de España; en el momento que no guste, se quita como patrón y no hay más", agrega. Para Barrientos, fue un acto "perfectamente organizado" que "se opaca" por este momento.

"Es tan absurdo crear una polémica cuando no es necesario...", cuestiona la periodista, una intervención que puedes volver a ver en el vídeo que acompaña a estas líneas. Además, Rosa Villacastín agrega que Letizia "no tiene ninguna obligación" de realizar este gesto.