Macarena Olona, exsecretaria general de Vox, ha respondido en la Sexta Xplica a Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y miembro de Vox, aunque no lo ha hecho "insultándole", ya que, según ha defendido, ella sí sabe estar en su lugar: "Llámame loca, pero te voy a contestar con datos muy concretos, que son los que arrinconan a los expertos en desviar dinero público", ha manifestado.

Así, ha declarado: "Llámame loca, pero desde hace cuatro años se han desviado desde Vox a una fundación privada más de siete millones de euros; y desde hace cinco años una mercantil privada ha facturado cuatro millones de euros a un único cliente: Vox...". "Me llaman loca, me llaman pu**, traidora, comunista y roja por estar en esta entrevista, pero yo les llamo machistas, cobardes y, sobre todo, corruptos mientras no den una justificación de a dónde ha ido hasta el último euro de dinero público de esos 11 millones euros desviados", ha expresado la expolítica de Vox.