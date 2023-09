Pablo Ojeda reveló en laSexta Xplica qué come cada día el nutricionista. Así, para desayunar reconoció que le "encanta el pan con ajo". "El ajo no se come, sino que hay que frotar la vulva con el pan, porque ahí es donde está el principio activo, que es lo que se dice que es antibiótico, antiséptico y antinflamatorio", explicó, al tiempo que recomendó que "lo ideal es meter una buena proteína de calidad, ya sea un jamón ibérico, o un fiambre de pavo o pollo con más del 85% de carne",

En lo referente a la media mañana, el nutricionista aconseja "meter algo de fruta de temporada, como melón o sandía, porque tiene más de un 90% de agua". En este sentido, indicó que con ellas, "la sensación de calor es menor, porque tienes la piel más hidratada".

Para comer, al nutricionista le gusta una buena "ensalada de garbanzos", y por la noche, Pablo Ojeda contó que "todos los días" mete el huevo, ya que, según dijo, "es la mejor proteína que existe, porque tiene todos los aminoácidos esenciales". "Siempre son recomendaciones para personas que no tengan ningún tipo de patología. Para ellos, yo recomiendo cenar un par de huevos, porque, además, por la noche es cuando tu cuerpo se repone, y se pueden comer en forma de revuelto o tortilla, y añadirle calabacín", expresó.