Tania Sánchez: "Rajoy cree que gobierna un país de imbéciles que asumen su mensaje de recuperación"

ADVIERTE DEL INCREMENTO DE LA MISERIA

La diputada de IU en la Asamblea de Madrid, Tania Sánchez, considera, sobre el discurso del presidente del Gobierno haciendo balance del curso, que "Rajoy insulta a la gente empobrecida" y lamenta que haya personas "que no puedan ver crecer a sus nietos por culpa de la emigración, que haya un 21% de trabajadores que tienen un empleo pero no pueden dar de comer a sus hijos y que haya miles de desahuciados a quienes no les llega para pagar sus hipotecas".