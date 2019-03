Rocío Aguirre: "Me cuesta contratar a gente porque prefieren el subsidio"

LA SEXTA NOCHE | DEBATE SOBRE EL DESEMPLEO EN ESPAÑA

Las medidas del Gobierno para reducir el desempleo no están dando sus frutos y la cifra de parados es dramática, con cada EPA subiendo el listón de una crisis que parece no tener fin. La reforma laboral no funciona, es la única evidencia que puede desprenderse de la realidad española, aunque algunos ministros, como es el caso de Arias Cañete, se empeñenen en asegurar lo contrario.