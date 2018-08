Rifirrafe entre Elisa Beni y el taxista Saúl Crespo: "Por la huelga, por primera vez he cogido un Cabify"

TAXI VS VTC EN LASEXTA NOCHE

La periodista Elisa Beni ha señalado en laSexta Noche que los taxistas no ofrecieron servicios mínimos durante la huelga y el secretario general de la Plataforma de Taxistas Caracol lo ha negado. "¿Por qué no cogió una VTC?", le ha preguntado, a lo que Beni ha respondido que "por primera vez se ha descargado Cabify". "¿Sabe usted por qué pudo coger un Cabify? Porque la no violencia fue una realidad en Madrid", ha apuntado Crespo.