laSexta Noche ha debatido sobre una de las polémicas de la semana: el boicot de Vox a un minuto de silencio del Ayuntamiento de Madrid por la última víctima de la violencia machista. Almeida discutió con Ortega Smith por acudir con otra pancarta, y se armó la polémica.

Para Ramoncín "Vox no engaña a nadie" porque "dijo que les daba el voto al PP porque no quería que llegaran los rojos" pero no "gratis". Eso sí, cree que precisamente en esa discusión se ven las "cosas donde se encuentran": "La dictadura de la violencia de género, que el patriarcado no existe, eso del 8M…".

"Aquí está pasando una cosa que es increíble, que ser mujer y querer ser libre es lo más peligroso que se puede hacer. No hay profesión que soporte una muerte tras otra cada día por muy peligrosa que sea", defiende Ramoncín.

El cantante tacha de "lamentable" que "en el siglo XXI haya ciudadanos que se cren las mentiras" de Vox, y carga duramente contra el pensamiento de la extrema derecha: "La mujer está en la diana de un pensamiento de un individuo que cree estas cosas que dice ese carcamal".

"Es intolerable que en lo que llevamos de año hayan muerto tantas mujeres solo por querer tener una vida más allá del hombre del que alguna vez pensaron que amaban", zanja Ramoncín.