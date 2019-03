Rafael Hernando: "No llevaremos la reforma constitucional en el programa electoral"

HERNANDO HABLA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN 'LASEXTA NOCHE'

Las reacciones en torno a sobre si el PP piensa reformar la Constitución o no afectan a varias personalidades del partido. Pablo Casado aseguraba que no era momento de sacar el tema, pero el propio Rajoy hablaba de que no se negaba a hacer una reforma de la Constitución. Rafael Hernando asegura que es un tema " que está encima de la mesa", pero que aún así, el PP no llevará la reforma constitucional en el programa electoral "como un compromiso".