¿Qué le pasa a Marhuenda con el Gran Wyoming?

Su primera alusión llegó con "la doctrina Gran Wyoming o el manual del buen 'progre': Casa Real mala, rey malo, derecha mala, amor malo, familia mala", para terminar proclamando "¡viva el Gran Wyoming!".

Durante el debate sobre el aborto, el director de La Razón volvió a recurrir a su nueva teoría favorita, 'la doctrina Wyoming'. "El PP es malo, malísimo, la doctrina Wyoming". En este punto Iñaki López intercede por el presentador de El Intermedio descartando cualquier tipo de doctrina, pero Marhuenda no cede.

Tercera alusión. Antonio Miguel Carmona habla sobre el PSOE y a Marhuenda no le gusta su argumento. Para desacreditarlo utiliza un programa de laSexta, ¿cuál? 'El Intemedio' de el Gran Wyoming.

Por último, como broche a este extraño idilio, Marhuenda afirma que no irá de tertuliano a 'El Intemedio' porque el Gran Wyoming no se atreve. "Sólo me ataca en la sombra. Se ha pasado toda la semana así, es divertidísimo, me encanta", confiesa el periodista. "A mí me cae bien el Wyoming, yo también hago ironía. Le voy a citar toda la semana".