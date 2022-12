El PP y el PSOE siempre se han opuesto a que los votantes puedan elegir a sus representantes con listas abiertas, aunque algunas voces díscolas de ambas formaciones se han manifestado a favor de esta propuesta.

Esperanza Aguirre habría de nuevo el debate con un tuit: "acabar con las listas cerradas y mejorar la democracia interna de los partidos sería aire fresco en nuestro sistema de organización política".

Las listas cerradas es un sistema criticado en los últimos años en España. Monago propuso listas abiertas en Extremadura para "volver a confiar en la política". Para algunos sectores es poco democrático que sólo se pueda votar en las elecciones a los candidatos nombrados por el propio partido político.

"Al final en España no votamos a las personas votamos a un partido que a su vez tiene una lista de personas cerrada que, al final, nos representa, pero ¿con qué legitimidad? Si yo no he votado por ese señor", cuenta Juan Verde, asesor de Obama.

En el caso de las listas abiertas, los ciudadanos votarían a las personas que ellos mismos elijan y no a una lista cerrada de nombres elegidos a dedo por la cúpula del partido.

Esperanza Aguirre escribió en su blog: "No puede pasar, como pasa ahora, que, por ejemplo, los ciudadanos madrileños tengan que votar una lista cerrada y bloqueada a la Asamblea de Madrid con 129 nombres, de los que conocen, como mucho, al cabeza de lista y a uno o dos nombres más".

El sistema de votación sería similar al empleado actualmente en el Senado, en el que el votante marca con una x el nombre del político. Aunque faltaría, todavía, lo más importante.

"Un grupo de amigos está en un bar indignado y dice vamos a cambiar esto. En ese momento, van al Ayuntamiento, se inscriben y se presentan a las elecciones", dice Juan Verde.

Esa es la clave de las listas abiertas. Que cualquier ciudadano tenga la opción de presentar su candidatura sin contar con el beneplácito de un partido.

El sistema es considerado, por sus defensores, como más democrático y muchas voces se alzan ya demandándolo. Incluso se recogieron firmas a través de la red para solicitar a los parlamentarios el cambio del sistema electoral español.

Aunque todavía existen muchas dudas. ¿Cuál de los dos sitemas es el mejor?, ¿sería posible la implantación de las listas abiertas en nuestro país?, ¿recuperaría así los ciudadanos la confianza en los políticos?