César Carballo defendió en laSexta Noche que "la mejor tercera dosis que se puede tener ahora es la dosis que se ponga el tercer mundo y los países donde la incidencia acumulada está disparada". "Soy una persona muy egoísta, solo pienso en mi bien, paso del tercer mundo, me da lo mismo, pero siendo el tío más egoísta del mundo la mejor tercera dosis que puedes tener ahora mismo es la dosis que se ponga el tercer mundo, en Latinoamérica, en los sitios donde la incidencia acumulada está disparada", afirmó.

Así, lanzó una directa petición a la ministra de Sanidad: "Por favor, done mi tercera dosis". "Es lo mejor que podemos hacer. Ahora mismo, la mejor tercera dosis que se puede poner la gente sana, que no está en un riesgo especial, donar la tercera dosis para que todo el mundo pueda ser vacunado", subrayó, a lo que añadió que "esto es crucial" e insistió en la petición a Carolina Darias de que done su tercera dosis.