La periodista Mamen Mendizábal deja Más Vale Tarde después de casi diez años al frente del programa y en esta trayectoria su momento más emotivo ha sido con su padre en el plató, como recoge el vídeo.

Con motivo de la presentación de Palo y Astilla, la periodista entrevistó a su padre el pasado febrero y aunque ya ha pasado el tiempo, se emociona al ver las imágenes de nuevo.

"Yo ya me puedo retirar, ese momento fue lo más bonito que he hecho en mi vida", ha desvelado en laSexta Noche. Además, ha confesado cómo se sintió: "Mi padre es libre, como tanta gente mayor que no tiene pelos en la lengua, y pensé cómo controlarlo para que no contara más cosas de mí de las que debe, para que no me metiera en líos en directo, pero vi que era una tontería y que todo iba a salir bien... Estaba súper nerviosa y él estaba muy tranquilo, muy cariñoso".

Mamen Mendizábal califica esa entrevista de "preciosa" y añade: "De todo lo que he hecho hay muchas cosas que olvidaré, pero esto lo voy a recordar siempre. Mi padre es uno de los que dice que no tengo tiempo para hacer caso a nadie y él tampoco lo tuvo".

Además, la periodista ha explicado en laSexta Noche los motivos por los que deja Más Vale Tarde. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.