María Justicia, médico de familia de Madrid, cuenta en laSexta Noche que siente que les han "abandonado, que la atención primaria está desbordada, descuidada y a punto de desaparecer". "Me siento impotente y frustrada como médico de no poder hacer el trabajo que tengo que hacer de la manera que sé hacerlo", expresa, a lo que añade que la última ola "ha sido un auténtico tsunami" que les "ha arrasado". "Hemos tocado fondo", lamenta.

En la misma línea, Amparo Naranjo, médico de familia de Las Rozas, señala que la situación que tienen en la actualidad "no es crítica", sino que "la atención primaria está prácticamente muerta". "No podemos más. Faltan médicos. Hay un déficit de más de 1.000 médicos en atención primaria en Madrid", denuncia la sanitaria, quien manifiesta que los médicos de Madrid están "agotados, enfermando, y pasando consulta con medicación". En el vídeo, puedes escuchar los testimonios de médicos de familia que denuncian que no pueden más.