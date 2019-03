Juan Ramón Rallo: "Grecia no tendría que haber sido rescatada nunca"

DUELO DE ECONOMISTAS EN LASEXTA NOCHE

Juan Ramón Rallo y Juan Moisés Martín Carretero debaten en un minuto sobre la cuestión griega en laSexta Noche. En el turno de Rallo, es tajante diciendo que Grecia no debería haber sido rescatada nunca, porque " cualquiera que se equivoque tiene que asumir sus responsabilidades", afirma. Según Rallo, Europa rescató a Grecia para llevarla por el buen camino, aunque "si no quieren cuadrar las cuentas, no las cuadren, pero asuman sus responsabilidades", dice. Para Rallo, el plan de la Troika también tiene políticas inviables, "busca machacar a la población, es exportar el plan de Montoro", recalca.