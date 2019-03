José Luis Corcuera, todo un defensor de la Consitución

"¿Qué es esto del derecho a decidir? Porque yo quiero decidir en esto que quieren decidir en Cataluña, tengo todo el derecho". Así, levantando su voz entre el público reaparecía el ex ministro José Luis Corcuera, 20 años después.

En un debate sobre el socialismo en España y ante miembros de su partido, Corcuera no podía evitar saltar para defender sus ideales. "Tengo tanto derecho en Cataluña como lo pueda tener Pere Navarro", unas palabras que no han sentado bien en el seno socialista, pero no es la primera vez que Corcuera está en boca de todos.

Electricista de profesión, llegó a la cartera de interior en 1988, en plena era González. Ocupó muchos titulares por su 'Ley de Seguridad Ciudadana', rebautizada con el apodo de "patada en la puerta".

Muchos le definen como incansable, tenaz y difícil, pero también parece ser un hombre de ideas claras. "Si algún día tuviera yo que presentar mi dimisión por temas como este, lo haría gustosamente".

Y así lo hizo dos años después, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos de su ley. "Esta inusitada expectación supongo que es por lo inusual que resulta que un político presente la dimisión de su cargo".

Y ahora es, precisamente, la defensa de la Constitución lo que le ha hecho volver a hablar. "Me siento muy a gusto defendiendo la Constitución Española". Ha vuelto a la primera línea por sorpresa y con su lado más crítico.