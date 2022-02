Afra Blanco ha afirmado que "no se puede recomponer el PP" estando en el partido Casado y Ayuso, "los dos juntos". "Por favor, que no nos tomen el pelo más. Te diría que es prácticamente imposible", ha expresado, a lo que ha añadido: "Yo sí quiero que el PP no se esté desangrando del modo en que lo está haciendo, porque si no está el PP, la alternativa es el partido de ultraderecha y, evidentemente, no lo puedo querer porque soy una defensora plena de los derechos fundamentales".

Así, la sindicalista ha destacado que "el árbol no nos está dejando ver el bosque". "Esta huida hacia delante de la señora Ayuso no nos está dejando ver el bosque. Es una situación muy preocupante. En el peor momento de la pandemia, su hermano se benefició de la venta de las mascarillas", ha señalado, algo que le parece "profundamente grave".

"¿Cómo alguien puede salir a decir que la dimisión tiene que ser la de García Egea? ¿Alguien puede decir que los madrileños no merecen una presidenta con esta baja moral ética? Nos estamos volviendo locos. Parece que queremos justificar algo que es absolutamente injustificable", ha manifestado.