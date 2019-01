El rotundo alegato de Loreto Ochando contra Vox: "Lo que quieren estos tíos es devolvernos a la cocina"

La periodista Loreto Ochando le ha querido recordar un nombre a Vox: Ana Orantes. "Acabar con la ley de violencia de género es volver a lo que le pasó a Ana Orantes. Es que no tengas una orden de alejamiento de un marido maltratador del que te separas, es que te obliguen a vivir con él hasta que te queme viva", ha señalado Ochando.

Para Ochando, no es malo que Vox de este tipo de declaraciones sobre la violencia machista, por que así dejan claro cuál es su postura. "Vox está sacando las orejitas. Me van a llamar de todo, pero me da igual", ha añadido.

Lorento Ochando es rotunda en su crítica a Vox: "lo que quieren estos tíos es devolvernos a la cocina".