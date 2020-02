Juan Antonio Ortega es uno de los miles de españoles afectados por la situación del precio del alquiler en nuestro país. En su caso, sufre una doble losa: hace seis años, la Comunidad de Madrid consideró que tenía derecho a una vivienda social que más tarde fue vendida a un fondo buitre. Ahora se encuentra en una situación muy delicada.

"Empezamos a pagar 428 euros y ahora el fondo de inversión nos quiere subir el alquiler a 800 euros". Para Juan Antonio, pagar 800 euros de alquiler supone más del 50% de los ingresos familiares mensuales, lo que no se puede permitir. Por esta razón, se puso a buscar nuevamente piso.

No obstante, no le está resultando nada fácil. "No se encuentra absolutamente nada. Te tienes que ir bastante lejos, fuera de Madrid incluso. Hemos tenido que mirar más allá de Guadalajara para encontrar algo en condiciones y con un precio aceptable", ha lamentado Juan Antonio en laSexta Noche.

Actualmente apenas existe la posibilidad de alquilar un piso en el que se puedan meter más de dos personas -en el caso de Juan Antonio, vive con su mujer y su padre- sin pagar más de 500 euros. Para más inri, "no hay pisos sociales, ni se ofertan ya", ha destacado Juan Antonio, que ha lamentado "no tener una solución".

"Me veo en una situación muy complicada, porque aparte de lo personal, con mi padre enfermo, estoy en paro y la única que trabaja es mi mujer. Psicológicamente es muy delicado, y lo único que me queda es luchar. No hemos dejado de pagar en ningún momento", ha manifestado.