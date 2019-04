El debate de laSexta Noche: así afrontan PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos la campaña electoral

María Jesús Montero (PSOE), Edurne Uriarte (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos) e Irene Montero (Unidas Podemos) debaten en laSexta Noche tras el arranque de la campaña electoral. En el minuto inicial, las candidatas explican en qué situación llegan a las elecciones y cómo afrontan el 28-A.

La ministra Montero asegura que el PSOE afronta la campaña con ilusión y esperanza. "Queremos una España de instituciones limpias de corrupción", afirma Montero, que no se arriesga a pronosticar resultados electorales. "No nos podemos confiar. Hay que intentar que las tres derechas no sumen para poder formar un Gobierno alternativo", ha señalado.

Por su parte, Inés Arrimadas afirma que Ciudadanos "va a por todas" y espera que España pueda ser liderada por "un partido nuevo, limpio, reformista y de centro"."Quiero que se le acabe el chollo al separatismo. Tengo mucha esperanza en que podamos conseguirlo", ha señalado la candidata de Ciudadanos.

Edurne Uriarte, del PP, sostiene que el próximo 28-A hay dos opciones claras: "o un Gobierno presidido por Sánchez con los separatistas y extremistas o un Gobierno presidido por Pablo Casado con quienes respetan la Constitución". Uriarte asegura que el líder del PSOE formará Gobierno con los políticos acusados por el 'procés'.

Por último, Irene Montero afirma que Unidas Podemos sale con el objetivo de lograr gobernar. "Estas elecciones van de que la economía está absolutamente descontrolada. Mi generación tiene una deuda con nuestras madres y nuestros hijos en no dejar que retrocedamos en derechos", añade.