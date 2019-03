Eduardo Inda habla de la polémica en torno a la entrevista a Pablo Casado en Alsasua

"Era una forma de rendir homenaje a la Guardia Civil que patrulla y que vigila para que se cumpla la ley, la democracia y el estado de derecho en Alsasua y lo hicimos en el bar en el que apalearon a dos guaridas civiles en octubre de 2016 y a sus novias", así explica Eduardo Inda la polémica en torno a su entrevista a Casado.

Según cuenta Inda, nadie les impidió grabar al principio: "Nosotros entramos, consumimos pagamos y nadie nos dijo que no grabáramos, pero cuando acaba la entrevista nos preguntan si pedimos permiso".

En ese momento, Inda asegura que el dueño del bar les tuvo encerrados: "Pasaron diez minutos mientras 25 proetarras se congregaban en torno al bar y nos esperaban para darnos una calurosa salida, no nos hicieron nada porque llegó la Guardia Civil, si no, nos dan una ensalada de bofetadas que no estoy aquí".

El director de Ok Diario ha añadido que "les hubiera gustado hacer lo mismo que hicieron a los guardias civiles".