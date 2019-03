La dificultad para pactar tras el 20D, ¿acabará en nuevas elecciones?

LASEXTA NOCHE ANALIZA LA RESACA ELECTORAL

A pesar de sus muchos desencuentros, Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera están condenados a entenderse. Rajoy no lo tiene fácil si quiere repetir mandato. Con sus 123 escaños no basta y con la postura de Ciudadanos tampoco. Ante una posible abstención en la investidura de Rajoy, los socialistas dicen claro que no. Preguntados por una posible coalición con los populares, dicen que no. Conforme pasan los días, la situación no se aclara. Ante una posible alianza con el PSOE, Pablo Iglesias deja clara sus condiciones, una de ellas, el referéndum en Cataluña.