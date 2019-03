Cristina Almeida: "Quiero saber si en las cuentas de Suiza hay otros autorizados"

Iñaki López, presentador de 'La Sexta Noche', le pregunta a la abogada Cristina Almeida si cree que con la comparecencia de Rajoy se han cerrado todas las especulaciones sobre el 'caso Bárcenas'.

"Como se va a dar por finiquitao el tema si no sabemos de dónde viene el dinero de Bárcenas y si es sólo de Bárcenas o de alguien más", le contesta Almeida.

La abogada cree que el extesorero tiene el dinero en cuentas a su nombre para que se pueden beneficiar otros de ese dinero sin ser involucrados. "Quiero saber si en las cuentas de Suiza hay otros autorizados", pide Almeida.

En su opinión, la comparecencia del presidente del Gobierno no ha resuelto las dudas planteadas: "no nos ha contado nada de qué pasa con la doble contabilidad".

Cristina Almeida reprocha que Rajoy recurriese al tribunal de cuentas para zanjar el tema: "el tribunal de cuentas lo que valora es la contabilidad A. La B nadie se la presenta, por lo tanto, ¿qué tiene que decir el tribunal de cuentas?".

Para la abogada, quienes tienen que hablar sobre este tema son los tribunales, "que no van a parar porque hay una evidente trama de corrupción".

El 'caso Bárcenas' no ha acabado, "porque no ha acabado la instrucción judicial. Y como no ha acabado, no la pueden paralizar intervenciones ni palabras políticas, por mucho que lo quiera el señor Rajoy", concluye Almeida.