Camats, ICV: "El Estatut ya fue un intento de reforma en el estado"

Dolors Camats, ICV, considera que "el problema no lo tiene Mas, lo tiene el Estado español", ya que se trata de un conflicto político latente. "No se puede seguir diciendo que en Cataluña no pasa nada y seguir obviando el conflicto". Recuerda que el Estatut ya fue un intento de reforma en el estado, que se aprobó en referéndum legal por la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. "La gente quiere votar para decidir cuál es el mandato que nos da".

