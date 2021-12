Boticaria García ha explicado en laSexta Noche cómo y cuándo realizar un test de antígenos para llegar de manera segura a la cena de Nochebuena y las comidas de Navidad.

"Los test de antígenos son fiables. Son más fiables si hay síntomas, pero la sensibilidad y la especificidad es elevada", ha subrayado la farmacéutica. Sí ha apuntado que "hoy estamos al límite", como se puede ver en el vídeo.

¿Por qué? Porque si hoy se produce un contagio, no sabremos hasta dentro de tres o cuatro días si el virus se ha desarrollado en nuestro cuerpo. "Mañana no daré positivo, el lunes tampoco y el martes probablemente tampoco. Hasta el miércoles o el jueves, víspera de Nochebuena, no daría positivo", ha detallado.

Por otro lado, ha explicado tres claves a la hora de leer el resultado. "Si el antígenos es positivo, vas a serlo con toda posibilidad. Si es negativo pero tienes síntomas, pide PCR. Si es negativo pero eres contacto estrecho, ten todas las precauciones".