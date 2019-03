Borja Sémper: "No me gusta que vote tan poca gente"

Poca autocrítica en el PP después de perder dos millones y medio de votos en las elecciones europeas. Borja Sémper cree que es necesario mejorar en muchos aspectos, pues "no me gusta que vote tan poca gente". Sémper asegura no conformarse con los resultados electorales obtenidos, y cree que la clave está en el cambio.

