Barber: "Nicolás nos dice que él mismo se ofrece al CNI para colaborar"

Boro Barber, reportero del programa de ‘Equipo de Investigación’, ha hablado en exclusiva con el pequeño Nicolás. A estas alturas del caso aún se desconoce si el joven tenía muy buenos contactos o una enorme imaginación, algo que el propio periodista se encarga de aclarar.

“Nosotros estábamos un reportaje en Equipo de Investigación y es cierto que desde el primer momento grabamos una cronología de los hechos, grabamos a la gente relacionada y yo me encargo de conseguir una entrevista con el propio Francisco Nicolás”, explica. “Comenzamos a hablar y me doy cuenta de que hay nombres y datos que coinciden, pero hay otras muchas cosas que no tiene verosimilitud”.

Boro se detiene en una contradicción en la que ha incurrido el pequeño Nicolás tras conceder entrevistas a ‘El Mundo’ y ‘Equipo de Investigación’. “Él me asegura a mí que no es el CNI el que le pide que colabore, sino que es él quien voluntariamente se postula para colaborar con el CNI”.