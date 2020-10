El juez ha imputado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en la Operación Kitchen por su presunta implicación en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados durante el Gobierno de Rajoy.

Además, según una de las grabaciones del excomisario Villarejo recogidas en esta pieza judicial, el exministro de Economía e Industria Luis de Guindos conocía las sociedades que el rey Juan Carlos I tenía en Suiza pero ocultó esta información a la justicia.

En este sentido, José Manuel García-Margallo, eurodiputado del PP y exministro de Asuntos Exteriores, ha defendido "la presunción de inocencia" y ha puesto en cuestión los testimonios del excomisario de Villarejo en su debate junto a Cristina Almeida en laSexta Noche.

Almeida sí ha reconocido que "todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia", pero ha destacado que "esto de las cloacas del Estado no suena bien". "A mí Villarejo no me da confianza, a ti dices que tampoco, pero parece que a muchos de tus compañeros sí se la daba".

Suena terrible la conspiración que hay por ahí abajo. Hay presunción de inocencia, pero la prensa no se puede callar y hay que cuestionar quién está detrás de todo esto", ha sentenciado la abogada.