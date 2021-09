Alfredo Corell ha hablado en laSexta Noche del acoso que recibe en redes sociales e insultos por su "identidad sexual" y con su "presencia en redes intentando educar a la población con respecto a la pandemia y la vacunación y, en algunos casos, se han mezclado".

"Tenemos una falta de educación afectivo-sexual tremenda. El 30% de escolares de Madrid de Secundaria piensa que si alguien saliera del armario en el aula, tendría problemas, un tercio", ha denunciado el inmunólogo, al tiempo que ha relatado que le han dicho "maricón", que le iban "a matar", o que está siendo un "mataviejas".

"En Wikipedia han vandalizado mi entrada y han dicho que he sido juzgado por pedofilia. Es continuo", ha lamentado Corell, quien ha criticado que cuando ha "denunciado a la Policía, no han sabido cómo llevar la denuncia". "Y estoy hablando de enero de 2019, no de hace 20 años", ha apostillado.