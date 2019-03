Alfonso Rojo: "El 'caso Bárcenas' exigirá que el PP tire lastre por la borda"

En el cara a cara, Alfonso Rojo y Fernando Berlín debaten sobre la comparecencia de Rajoy. "El 'caso Bárcenas' exigirá, más pronto que tarde, que el PP tire lastre por la borda", dice Alfonso Rojo al comienzo del debate, y añade que "entre ellos no estará Rajoy".

Alfonso Rojo opina que "el objetivo de Rajoy no era explicarnos el 'caso Bárcenas' sino reforzar su posición. Y en ese sentido consiguió su objetivo".

Para Alfonso Rojo el claro ganador del enfrentamiento entre Rubalcaba y Rajoy en la comparecencia de este último, fue el presidente. "Rajoy arrancó mejor y estuvo más duro de lo que pensabamos", opina Rojo.

Añade que tenía en contra la losa del 'caso Bárcenas' y las sombras de los titulares que le involucraban desde hace meses. Pero a pesar de ello, el contexto que le era favorable era que sus interlocutores también tenían sus sombras. "Le era favorable que el PSOE esté inmerso en procesos de corrupción en Andalucía o que CiU tenga la sede embargada por mangar", apunta Alfonso Rojo.

Y esos fueron algunos de los argumentos que usó Rajoy como defensa. "Le favorecía. Dijo que no iba a decir el 'y tu más'. Lo hizo y fue efectivo", dice Rojo.

Fernando Berlín, opina, en cambio, que la aparición de Mariano Rajoy "no solo no ha convencido sino que ha abierto todavía más dudas sobre el caso". "Rajoy ha fracasado. No ha convencido, ha abierto más dudas", dice contundente Berlín.

El periodista cree que el fracaso más rotundo de Rajoy en su comparecencia fue que "no contestó a ninguna de las preguntas que le fueron planteadas".

Fernando Berlín destaca una frase que dijo el presidente del gobierno en su intervención: "vengo a frenar la erosión de la imagen de España que algunos cultivan".

"Toda la prensa internacional habla de la imagen de España que está deteriorada por el Gobierno que tenemos", dice Berlín. "'The economist' dice que se aferra al poder. Los periódicos alemanes piden su dimisión", ejemplifica Berlín.

Alfonso Rojo le contesta, y con ello cierra el debate, que ese día la prensa internacional tenía un tema más importante que atender, el de la condena a Berlusconi por fraude fiscal.