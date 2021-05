Ada Colau ha rehusado hablar en laSexta Noche sobre el nuevo peinado de Pablo Iglesias por respeto. "Las mujeres estamos hasta las narices de que todo el mundo se sienta con la libertad de opinar, cosa que no ha pasado con mis predecesores en la alcaldía. No recuerdo nunca que se opinara ni de su peinado, ni de como se vestían, yo como alcaldesa he tenido que aguantar infinitos comentarios sobre esto", ha aseverado.

Además, Colau ha pedido que lo ocurrido con el exvicepresidente y su familia "no quede en el olvido" a pesar de que Iglesias haya decidido finalizar su carrera política. "El acoso, el insulto, la mentira continua, la violencia incluso contra su familia y contra él no son normales en democracia", ha destacado Colau, que ha asegurado que ha hablado con el exlíder de Podemos tras las elecciones del 4 de mayo.