Jesús es presidente de la Sociedad Española de Personas Obesas y ha explicado en laSexta Xplica cómo comenzó su problema con el sobrepeso. "En la pubertad adquirí la obesidad y me ha acompañado hasta el día de hoy. Se trata mal este asunto, no hay información, se confunde el sobrepeso con la obesidad. El primero es un malestar, la segunda es una enferdad metabólica que no tiene cura posible", ha aseverado.

Jesús llegó a pesar 125 kilos con 27 años, ahora pesa 81, y ha indicado que si en la edad puberal es cuando comienzas los procesos de hiperplasia la pasamos siendo obesos "ya nos va a acompañar toda nuestra vida". En el vídeo principal de esta noticia explica por qué.