La periodista Mercedes Milá ha lamentado que la nueva ley de Salud Sexual no incluya la bajada de impuestos a los productos de higiene femenina. "Por qué la viagra tiene un 4% de IVA y todo lo que es elementos de menstruación tiene un 10%", ha aseverado la periodista, que ha asegurado que le hubiera gustado que se incluyera esta medida.

Sin embargo, hay un aspecto que no acaba de convencerla de la nueva legislación. "No me ha gustado haberle dado tanto protagonismo al aborto. Esa sensación de que las chavalas a los 16 años no tienen que consultar a sus padres si abortan o no es un poco exhibicionista. Me gustaría que fuera menos agresivo, que tuviera un protagonismo menos grande", ha indicado. Puedes escuchar su explicación al completo en el vídeo principal de esta noticia.