"¿Qué te parece que la Fiscalía europea haya entrado a investigar (contratos de la Comunidad de Madrid) tras una denuncia de Unidas Podemos?", ha preguntado José Yélamo a Paco Marhuenda, director de 'La Razón', a lo que el periodista ha respondido con dos palabras: "Una chorrada".

"Me parece una cosa realmente asombrosa, cuando la Fiscalía española ha dicho que no da lugar", ha expresado, tras lo que ha criticado: "Vuelve a ser otra vez la estrategia de malos perdedores de la izquierda política y mediática, que como en las urnas no consiguieron derrotar a Ayuso, ahora intentan de una forma torticera ver si una fiscal de izquierdas puede enredar".