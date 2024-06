Antonio Maestre criticó en laSexta Xplica a quienes se refieren a los niños migrantes no acompañados como "menas": "Todos aquellos que intentan esconder bajo el acrónimo de 'mena' su indecencia, lo hacen porque no pueden decir que están hablando de que quieren dejar a niños que se mueran de hambre, o que se los coman las ratas o acaben muertos en el Mediterráneo". "Por eso les llaman 'menas', para deshumanizarlos", denunció.

Además, el periodista se refirió a la Ley de Extranjería española como "racista y clasista" y defendió que "hay que derogarla y hacer una que sea humanitaria, que busque la integración y que no trate a los migrantes como mercancía esclavista". "No se puede entender es que tengamos una Ley de Extranjería que niega el permiso de trabajo a un migrante durante tres años. ¿De qué vive una persona a la que no das permiso de trabajo hasta los tres años?", se preguntó Maestre, quien dijo que "hay que crear canales seguros de migración".