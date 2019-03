Luis Alegre: "Los actores políticos viejos no entienden lo que ha pasado en Sol"

CREE QUE LA MAYORÍA SOCIAL YA NO CONFÍA EN ELLOS

El secretario de Participación Interna de Podemos, Luis Alegre, ha señalado en 'laSexta Noche' que "es evidente que la fiesta de hoy pone de manifiesto que una mayoría social pide el cambio". Por su parte, la popular Arenales Serrano ha señalado que "me gustan bastante las protestas, pero me gustan muchísimo más las propuestas". El periodista Eduardo Inda ha opinado que "esto no es la marcha sobre Washington de Martin Luther King, como algunos lo están intentando vender".