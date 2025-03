Loreto Ochando, sobre las víctimas de la DANA: "Al menos la parte judicial tiene empatía con ellas porque a Mazón ni se le espera"

Las víctimas de la DANA se han sentido escuchadas por primera en cinco meses gracias a la labor de la jueza de Catarroja. Así lo ha aseverado Loreto Ochando en laSexta Xplica tras haber hablado con algunas de ellas durante la manifestación de este sábado en Valencia.

Como explica la periodista, el reflejo del sentir valenciano lo representa Dolores, una víctima de la DANA: "Dolores posiblemente sea el rostro del dolor. Ella estuvo horas agarrada a una ventana cuando había visto morir a su marido y a sus dos hijos. Y hoy ha sido la primera vez que me la he encontrado y no se ha puesto a llorar. Le he dicho 'Te veo mejor' y me ha respondido 'No, estoy harta. Hoy vengo a gritar, hasta ahora he venido en silencio'".

Además, la periodista ha explicado que las víctimas están "contentas" con la labor judicial en estos primeros pasos de la fase de instrucción: "Siempre digo que la DANA hay que dividirlo en dos: el plano judicial y el político. Y con las víctimas pasa lo mismo. El plano político porque estas personas están frustradísimas de que este señor (Mazón) siga aquí (en la Generalitat) y seguimos sin saber qué hizo el día 29, más allá de estar dos horas y pico en El Ventorro. Y luego tienen el plano judicial, que tienen a la jueza de Catarroja haciendo una fase de instrucción exquisita. Con el tema de la juez están muy contentos. Dolores salió del juzgado tranquila, bien, porque se sintió escuchada".

"A las víctimas les parece el mínimo, ya que la parte política no está cumpliendo, al menos la parte judicial tiene empatía con ellas. Que eso Mazón ni está ni se le espera", ha concluido.